« UNE LONG TRAJET », DIFFUSION DU FILM LAURÉAT DU CONCOURS TFOU D’ANIMATION 2019/2020 À PARTIR DU MARDI 16 JUIN SUR TFOU

À partir du mardi 16 juin, TFOU diffusera, sur son antenne et sur l’ensemble de son écosystème, « Un Long Trajet », film-lauréat (1’30’’) de la 6ème édition du concours de scénario TFOU d’ANIMATION , co-organisée par TFOU et la SACD, en partenariat avec le SNE et l’association Enfance Majuscule. Le film lauréat sera également accessible sur les plateformes partenaires du concours à partir de juin 2019.



Lors de la soirée du 17 décembre 2019, Nicolas le Nevé, auteur du scénario « Un Long Trajet », s’était vu remettre un prix de 2 000 € par la SACD. Son scénario a remporté l’adhésion du jury pour la justesse et la tendresse de son histoire qui venait parfaitement illustrer auprès de la cible visée – les enfants de 6 à 10 ans – la thématique « Mon Imagination, c’est ma Récréation ! ». Le script met en scène un frère et une sœur qui, grâce à leur imagination débordante, réussissent à transformer le plus ennuyeux des voyages en voiture en une épopée fantastique ! Nicolas Le Nevé « espère que cette histoire pourra rappeler aux enfants qu’il n’y a pas besoin de grand-chose pour s’imaginer loin, et prendre part à d’incroyables aventures ».



Suite à un appel à talents lancé en décembre 2019 auprès des jeunes diplômés d’écoles d’animation formés à la technique 2D, (appartenant notamment au réseau RECA - réseau des écoles de cinéma et d’animation), c’est Axel de Lafforest, diplômé de Subinfocom, qui a été désigné fin février 2020 pour la réalisation du court-métrage adapté du scénario-lauréat.



Co-financée par la SACD et le groupe TF1 à hauteur de 20 000 €, la production du film a débuté en mars 2020 chez Dandelooo, société de production et de distribution créée par Jean-Baptiste Wery et Emmanuèle Pétry-Servin.



Chez TF1, Yann Labasque, directeur des programmes jeunesse, et Stéphane Chéreau, conseiller artistique en charge de cette 6ème édition du concours, sont ravis que la nouvelle formule ait fait ses preuves une fois encore. « Comme l’année dernière, nous avons fait le pari de miser sur le talent d’un jeune réalisateur récemment diplômé pour mettre en image le scénario lauréat. Et le résultat nous prouve que le processus est un franc succès : le film de cette année est une petite pépite. Nous espérons qu’il trouvera un écho tout particulier auprès de notre public qui a dû redoubler d’imagination pour occuper ces semaines de confinement »



L’équipe de Dandelooo, partenaire du concours pour la deuxième année consécutive, est fière d’avoir été choisie par TF1 pour accompagner la création du film court original « Un Long Trajet ». « Ce concours porte haut nos valeurs communes envers les enfants : la non-violence l’année dernière et la force de l’imaginaire pour cette année.

Le scénario de Nicolas le Nevé s’est imposé à nous tous grâce à l’universalité de son histoire. Pour le choix du réalisateur (et auteur graphique) le talent de Axel de Lafforest a amené un quasi vote à l’unanimité. En ces temps compliqués de Covid, Axel a su mener à bien son film avec élégance, gentillesse et sens de l’exigence. Le concours fait émerge des talents rares que nous sommes heureux d’aider à faire éclore afin de leur permettre de grandir et trouver leur place dans le monde professionnel. »



Les autrices déléguées à l’Animation du conseil d’administration de la SACD Mathilde Maraninchi et Fabienne Gambrelle se réjouissent de l’accompagnement du prix TFOU par la SACD depuis 2015. « Ce prix met en lumière des scénaristes et des réalisateurs récemment diplômés d'une école d'animation du réseau RECA. Il leur permet de réaliser une œuvre diffusée sur TF1, ce qui représente un bon tremplin et une belle reconnaissance pour ces auteurs. Cette année, le scénario de Nicolas le Nevé, réalisé par Axel de Lafforest, invite à un amusant voyage imaginaire ; le jeune public comme le moins jeune ne s’ennuiera pas une seconde. »