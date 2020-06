The event - S01 E05 - Rapport de forces

La menace biologique s'intensifie. Le CDC se précipite pour identifier la contagion et traiter les personnes infectées, tandis que la Maison Blanche et le directeur du renseignement national sont confrontés à un dilemme difficile dans leur négociation avec Thomas. Pendant ce temps, Simon fait appel à Sophia pour tourner Thomas. Ailleurs, l'agent du FBI Collier se rapproche de Vicky et Carter, mais les apparences ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être.