The event - S01 E09 - Le pouvoir à portée de main

Le président Martinez connait le traitre au sein de son administration et réagit. Pendant ce temps, après avoir révélé son plan pour l'avenir des dormeurs, Sophia apprend les dissensions parmi son peuple. Elle tend un piège aux coupables et agit de manière décisive pour réprimer toute mutinerie future. Pendant ce temps, Sean et Leila tentent de percer le mystère de l'enlèvement de Samantha, tout en évitant les griffes infâmes de Dempsey.