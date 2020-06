The event - S01 E10 - Plus rien ne sera comme avant

Le président Martinez confronte le traître de son administration, pour être menacé d'exposer la dissimulation d'Avias Air 514. Même après avoir testé la loyauté d'Isabel et de Thomas, Sophia soupçonne toujours leur subterfuge et envoie Simon sur une mission. Ses soupçons sont confirmés lorsque Thomas dévoile un nouveau plan choquant. Pendant ce temps, à la recherche de Samantha, Sean et Leila combattent les mercenaires envoyés par Dempsey.