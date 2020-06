The event - S01 E13 - Le cauchemar d'Elias

Toujours sous le choc de l'attaque en Alaska, le président Martinez réaffirme le contrôle de la situation et de son administration, conseillé par Sterling et son chef de cabinet. Sophia apprend les détails du déchaînement meurtrier de Thomas. Ce dernier met Sophia et Martinez en désaccord. Pendant ce temps, Michael laisse Leila entre les mains d’une amie proche, Diane Geller, alors qu'il part à la recherche de Thomas. La NSA continue de décrypter la transmission par satellite avant qu'il ne soit trop tard.