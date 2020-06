The event - S01 E16 - Une solution pérenne

Sophia et les autres Dormeurs pleurent leurs pertes après le déraillement des négociations. Tout en observant la réaction de Simon aux événements, Sterling commence à douter de sa loyauté et élabore un test. Le président Martinez charge le sénateur Catherine Lewis d'éliminer tout autre personne infectée au sein de la Maison Blanche. Ailleurs, Sean et Vicky sont sur le point de retrouver Dempsey.