The last days on Mars

SCIENCE-FICTION - EPOUVANTE - HORREUR Un groupe d'astronautes découvre des bactéries extraterrestres dans le permafrost martien. C'est alors que l'un des membres de l'équipe est victime d'un accident. En attendant les secours, le groupe tente d'organiser la survie... Avec Liev Schreiber, Elias Koteas, Romola Garai...