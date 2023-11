Secret party

Trois copains d'enfance, Ethan (Joseph Gordon-Levitt), Isaac (Seth Rogen) et Chris (Anthony Mackie), se retrouvent à New York pour leur traditionnelle sortie annuelle du réveillon de Noël. Depuis dix ans et la mort des parents d'Ethan, les trois amis passent cette soirée spéciale ensemble et savourent une nuit pleine de débauche et de franches rigolades. Aujourd'hui pourtant, la tradition doit prendre fin. Ils sont entrés dans l'âge " adulte " dès lors que Chris est devenu une célébrité et qu'Isaac va bientôt devenir père. Pour faire de leur dernier réveillon à trois un événement inoubliable, ils décident de tout tenter pour entrer dans la plus prisée des soirées de Noël...