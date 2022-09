The Patriot : Le Chemin de la liberté

Cinéma

HISTORIQUE - DRAME - GUERRE - ACTION 1776, en Caroline du Sud. Le conflit entre les indépendantistes et les Anglais semble inévitable. Benjamin Martin (Mel Gibson) qui connaît trop bien les horreurs de la guerre, ne veut pas s'en mêler. Mais quand les Anglais aux portes de sa plantation, s'en prennent à sa famille, il n'a plus le choix. Guidé par son désir de vengeance, il fera sa propre guerre, et retrouvant la passion de sa jeunesse, vengera la mort de son fils assassiné par un officier britannique sadique, avant de rejoindre les troupes rebelles. Il y perdra beaucoup, peut-être même son identité devenant le Fantôme, le porte drapeau de l'indépendance américaine. Revivez cette épopée spectaculaire avec Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaacs, Tchéky Karyo...