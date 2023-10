The Patrol : Operation Herrick

Action • Guerre | 2013

En 2006 au Royaume-Uni, le Ministre de la Défense annonce le déploiement de troupes britanniques dans la province d'Helmand en Afghanistan. Il précise : "nous serions heureux de quitter l'Afghanistan sans avoir tiré un seul coup de feu". The Patrol met en avant un mentor opérationnel de l'armée britannique et son équipe de liaison en accord avec les actions menées par l'OTAN. Alors que l'insurrection des Talibans pèse de plus en plus sur les soldats, les problèmes liés à leurs opérations obligent les hommes à se remettre en question et à remettre en question leur rôle dans cette guerre.