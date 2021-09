The Poison Rose

Séries & Fictions

Carson Phillips, une ancienne star du football devenue détective privée, s'attaque à une ce qui semble une simple affaire de routine de personnes disparues. Mais l'affaire se relève plus corsée que prévue : derrière ces disparitions se cache un réseau complexe de crimes, de suspects et de cadavres. Quand il découvre que la jeune femme dont il est épris est le suspect numéro un, la course contre la montrer se met en place pour la sauver, résoudre les meurtres et découvrir les sales secrets de la ville.