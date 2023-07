The Resident - S01 E01 - Bienvenue à Chastain

Devon Pravesh débute son internat à l'hôpital Chastain, à Atlanta. Il est placé sous la supervision du docteur Conrad Hawkins, en troisième année d'internat et doté d'une personnalité atypique. Il est tout de suite mis dans le bain lorsqu'une jeune femme se présente aux urgences et s'effondre. Le docteur Randolph Bell, chef du service de chirurgie, fait de plus en plus d'erreurs au cours de ses opérations et l'une d'elles tourne très mal pour le patient. Conrad confie Lily, une patiente atteinte d'un cancer et adorée par tous les médecins, aux soins de Devon.