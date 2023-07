The Resident - S01 E012 - Gare au Raptor

Après une très longue garde, Bradley tombe et passe à travers le plafond de verre de la salle de réunion. Cet accident est considéré comme une tentative de suicide par Randolph, nouvellement nommé directeur de l'hôpital à la place de Claire. Conrad et Devon décident d'approfondir le diagnostic, convaincus que Bradley n'était pas suicidaire. Nic continue son enquête sur Lane malgré son renvoi et Mina doit faire visiter l'hôpital au talentueux mais arrogant Dr. AJ Austin.