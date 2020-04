The Resident - S01 E03 - Frères d'armes

Une nouvelle consultante est engagée afin de former l'équipe à la surfacturation des opérations médicales, entraînant des désaccords entre certains médecins et elle. Quand une opération inutile à la guérison d'un patient tourne mal, ses méthodes sont remises en question. Conrad croise Jude, un chirurgien avec lequel il a collaboré pendant son service dans l'armée. Celui-ci tente de le persuader de se réengager. L'équipe prend en charge une bénévole de l'hôpital dont les soins pourraient coûter près de deux millions de dollars. Cependant, celle-ci n'a pas d'assurance santé et elle est en situation irrégulière...