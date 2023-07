The Resident - S02 E01 - Panne de courant

Suite à une panne d'électricité, les docteurs de l'hôpital Chastain doivent redoubler d'ingéniosité pour soigner les patients, sans la précieuse aide de la technologie. L'hôpital est vite surchargé et l'équipe, débordée. Randolph ordonne que plus aucun patient ne soit admis. Conrad et Davon décident d'enfreindre cette règle pour sauver un enfant...