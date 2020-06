The Resident - S02 E05 - Le microbe

Randolph décide de changer de prestataire pour les appareils médicaux. Cette décision déplaît au corps médical et particulièrement à Kit et AJ, qui mettent leurs différends de côté afin de s'allier contre Randolph. Le cancer d'un jeune patient fait une récidive et Conrad et Nic vont tout faire pour l'aider à réaliser l'un de ses rêves. Le rapprochement entre Julian et Devon est de plus en plus perceptible par le reste de l'équipe.