The Resident - S02 E07 - Le chemin de la peur

Quand une épidémie de mauvaise grippe s'avère cacher la possible propagation d'une maladie infectieuse bien plus grave, la recherche du patient zéro se transforme en course contre la montre. Conrad, Alec et Nic s'occupent de Meg, une gardienne de prison qui officiait pendant le court séjour de Nic en détention. Devon et le reste de l'équipe, quant à eux, se concentrent sur Sam, un patient au coeur d'artichaud qui développe des symptômes imitant ceux de la grippe. Mina décide de tester les appareils de QuoVadis afin de déculpabiliser le Dr. Austin qui se sent responsable du décès de Bradley et refuse d'opérer d'autres patients.