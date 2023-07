The Resident - S02 E08 - La triple greffe

Une étudiante en médecine doit subir une triple transplantation d'organe. L'opération est l'une des plus délicates et risquées que l'hôpital n'ait jamais eu à réaliser. Celle-ci n'a été réussie qu'une fois au Canada. Conrad, Kitt et Mina sont mobilisés. Le docteur Bell reprend également son scalpel pour venir en renfort. La police retrouve la voiture accidentée de Julian et Devon décide de mener sa propre enquête.