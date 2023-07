The Resident - S02 E16 - Gordon tout puissant

Après les événements ayant affecté le petit Henry Barnett, l'équipe médicale et Bell sont déterminés à faire fermer Quovadis à cause des multiples défaillances de leurs appareils. Un des techniciens de l'hôpital, ami de longue date de Randolph, est gravement malade. Bell, AJ et Conrad se mobilisent pour lui sauver la vie. Une ancienne patiente d'Alec arrive à la clinique et questionne son choix d'avoir abandonné son cabinet mobile, très utile aux plus démunis et aux personnes sans couverture médicale.