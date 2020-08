The Resident - S02 E11 - La mort sur la conscience - Premières minutes

INEDIT ! Tous les mercredis à 21h05 sur TF1 et MYTF1 dès le 26 août - Une enquête est ouverte quand l'un des appareils médicaux développés par QuoVadis cause le décès d'un ancien collègue de l'équipe, également ami de Devon. Mina et Bell tentent de déterminer ce qui a conduit à l'incident. Devon s'occupe d'un patient souffrant de douleurs à l'estomac. La relation entre Conrad et les Barnett s'intensifie. Nic, elle, se rapproche d'Alec, son nouveau partenaire à la clinique dépendante de Chastain.