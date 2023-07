The Resident - S02 E22 - Nuit blanche et trou noir

Quand l'état de sa sœur devient critique, Nic prend une décision radicale pour la sauver que Conrad désapprouve. Alec désespère d'un jour entamer une relation avec Nic et prend une grande décision pour aller de l'avant. Mina se réveille sans aucun souvenir de ce qu'elle a fait la veille. L'hôpital est en grande détresse financière et Bell déploie tous les moyens à sa disposition pour récolter de l'argent et sauver l'institution.