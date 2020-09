The Resident - S02 E15 - Femmes de tête - Premières minutes

Suite à des complications, Henry Barnett est de retour à Chastain. Ses symptômes indiquent une possible attaque cardiaque. Conrad met tout en œuvre pour sauver le jeune patient. Suite à cet événement, Bell a de plus en plus de doutes concernant la fiabilité des appareils Quovadis. La mère de Mina, une chirurgienne et oncologue nigériane réputée mondialement, arrive en ville. Leur relation chaotique va être mise à l'épreuve.