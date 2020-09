The Resident - S02 E17 - Un sur deux - Premières minutes

Marshall, le père de Conrad, s'engage dans la bataille contre Gordon Page et son entreprise, Quovadis. Il réfléchit à impliquer le FBI dans l'affaire. L'ancien mentor du docteur Austin, rare personne à pouvoir aider l'équipe à obtenir des informations compromettantes, est entre la vie et la mort. Son destin est entre les mains de Nic et Conrad, confrontés à un dilemme cornélien.