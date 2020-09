The Resident - S02 E18 - A contacter en cas d'urgence

L'équipe se remet doucement de l'épilogue de l'affaire avec Gordon Page et Quovadis. L'ex-mari de Kitt arrive aux urgences dans un état grave et elle va devoir faire un choix difficile. Devon découvre ce qui est arrivé à Julian. Après des années d'absence, le père de Nic, Kyle, fait son grand retour. Conrad et Alec s'allient afin de diagnostiquer une jeune gymnaste présentant de curieux symptômes curieux...