The Resident - S02 E19 - Ange de neige

Une tempête de neige s'abat sur Atlanta et Mina va devoir opérer un père de famille sans l'aide d'AJ, coincé par la météo. Kitt et Bell sont chargés de veiller sur les enfants de cet homme. L'atmosphère est tendue entre Nic et Conrad et un désaccord entre eux sur le traitement d'une patiente ne va pas arranger les choses. Devon transmet une leçon de vie à un jeune étudiant en première année de médecine.