The Resident - S02 E20 - Quatre fois plus souvent

Une femme enceinte, qui souffre de complications, et son époux arrivent aux urgences. Au vu de son état, une césarienne est pratiquée, mais l'état de la patiente se dégrade. Devon et le mari tentent de trouver de l'aide pour la soigner. En conséquence, Bell met en place de nouvelles procédures avec l'aide de Mina et Devon pour que ce type de situations ne se représentent pas. Pendant ce temps, Nic et Conrad discutent de leur relation et prennent une décision.