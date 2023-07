The Resident - S03 E04 - La nuit des morts-vivants

C’est Halloween. Austin et Mina sont en route pour la conférence de la Société de chirurgie de Géorgie où Mina doit prendre la parole. Hélas, ils tombent en panne et se retrouvent coincés dans une petite ville étrange. Les habitants leur sont hostiles. Ils finissent par comprendre que Red Rock a fermé leur hôpital. A Chastain, l’équipe a fort à faire avec deux cas compliqués, celui d’un jeune homme qui se dit vampire et celui d’un raciste notoire qui présente un trouble de la personnalité multiple lié, en fait, à une épilepsie du lobe temporal. Devon continue de reprocher à Conrad son attitude avec le patient qu’il a torturé pour le faire parler.