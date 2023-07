The Resident - S03 E06 - Pari gagnant, patient perdant

Nic et Conrad continuent à essayer de rassembler des données sur les patients traités sous hémopléatine quand ils découvrent que le père de Conrad prend ce médicament. Après s’être assuré qu’il n’avait rien, Conrad lui confie ses soupçons et Marshall propose de l’aider. Il connaît le directeur d’une très grosse société de dialyse, DiaCure. L’homme accepte de les aider s’il a un contrat d’exclusivité avec Chastain. Mina aide à sauver une petite fille avec l’aide de la mère biologique d’Austin qui la rencontre ce jour-là pour la première fois. A l’hôpital, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles pour les infirmières, dont Jessica, qui enchaînent les gardes et les interventions à un rythme effréné. Le docteur Voss s’oppose à Cain au sujet d’un patient qu’il a gagné au poker...