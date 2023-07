The Resident - S03 E08 - Thanksgiving sous haute tension

C'est Thanksgiving à l'hôpital Chastain. Tandis qu'Irving et Devon parient sur le nombre d'accident liés à la fête qu'ils devront soigner, Mina et Bell, eux, se réjouissent de devoir passer la journée au bloc. De son côté, Austin stresse à l'idée de recevoir sa famille biologique chez ses parents et de rencontrer ses frères pour la première fois. Nic et Conrad ont prévu un Thanksgiving en amoureux, mais ils doivent revoir leur soirée lorsque Kyle arrive avec Sadie, une jeune droguée en pleine rémission. Conrad ne tarde pas à devoir les abandonner pour soigner en urgence le plus jeune fils de ses voisins.