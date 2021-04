The Resident - S03 E10 - Qui sème le vent

Adaku a ses premières contractions et Mina la conduit d'urgence à l'hôpital. Mais suite à des complications, le docteur Austin doit choisir entre la vie de la mère et celle du bébé, ce qui cause de graves tensions entre les deux médecins. Bell découvre les manigances du docteur Cain et convoque le conseil pour le dénoncer, mais Kim Logan décide alors de lui retirer le titre de chef de la chirurgie pour nommer Cain à sa place. Pour son dernier jour d'internat, Devon accepte de cacher les tendances suicidaires d'un patient pour qu'il obtienne une greffe de foie. Conrad, qui vient d'être nommé chef des résidents et qui s'apprête à demander Nic en mariage, est de mèche avec lui et choisit de mentir au comité des greffes. Mais lorsque la direction l'apprend, elle en profite pour le renvoyer sans ménagement.