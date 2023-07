The Resident - S03 E12 - La dernière heure

Mina et Nic assurent une garde dans un dispensaire de campagne où elles rencontrent Bianca, porteuse d'un appareil d'assistance ventriculaire dont la batterie est presque épuisée. S'engage alors une véritable course contre la montre pour trouver une batterie de rechange. Conrad et Kyle rendent visite à un patient, accablé par les frais d'hôpital qu'il ne peut plus payer. Lorsqu'il tente de se suicider sous les yeux de Kyle, le père de Nic se remémore la mort de sa fille. Tandis qu'Ezra s'ennuie ferme aux urgences, Devon, lui, se rapproche de la princesse Nadine, de retour à Chastain. Andrea est ouvertement courtisée par Cain, mais sa préférence semble aller vers le docteur Austin.