The Resident - S03 E13 - Balle de match

Conrad est appelé par Reggie sur le terrain du Georgia FC. Un des joueurs veut une seconde opinion : il a été autorisé à reprendre l’entraînement, mais il sent que quelque chose ne va pas. Il reçoit alors un coup à l’abdomen et doit être transporté d’urgence à l’hôpital. Il atterrit à Chastain au grand mécontentement du propriétaire de l’équipe. Après plusieurs alertes, il s’avère qu’il souffre d’un trouble sous-jacent que Conrad réussit à identifier avec l’aide de Bell et Austin. Il se voit alors proposer d’être le nouveau médecin des joueurs, ce qui lui permet de forcer Logan Kim à le réintégrer à Chastain.