The Resident - S04 E04 - Overdose d'attentions

Devon, qui semble avoir de plus en plus de mal à gérer sa culpabilité par rapport à la mort de son père, voit débarquer sa mère chez lui un matin. Il a un œil au beurre noir et il s’est fait prescrire des somnifères parce qu’il n’arrive pas à dormir. Tout le monde s’inquiète pour lui, mais il finit par accepter l’aide de sa mère. Conrad et lui traitent une mère et sa fille, pendant que Bell se retrouve traqué par une jeune fille victime d'une crise psychotique.