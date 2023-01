The Resident - S04 E06 - La transition

Nic se rétablit peu à peu physiquement, mais elle reste psychologiquement fragile. Conrad accepte de faire venir Billie, sa grande amie, qui était résidente en neurochirurgie à Chastain avant qu’elle commette une grave erreur et se fasse renvoyer. Elle essaie de soutenir Nic alors que les complications s’enchaînent. Conrad et elle réussissent finalement à stabiliser Nic et le bébé. Pendant ce temps, Devon fait face aux nouvelles règles du nouveau Chastain et tente d’aider un patient à qui on a diagnostiqué, par erreur, la maladie d'Alzheimer.