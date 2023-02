The Resident - S04 E10 - Partir sans se quitter

AJ et Mina se préparent pour leur dernière journée de travail à Chastain avant le grand départ pour le Nigeria. La mère d’AJ semble avoir du mal à accepter la situation. Elle fait une chute et se cogne la tête. Après un examen aux urgences, tout semble normal, mais en rentrant chez elle, elle est prise d’une quinte de toux et crache du sang. Le verdict finit par tomber : elle est atteinte d'un cancer du poumon. Mina affirme à AJ qu’il doit rester à Atlanta pour s’occuper d’elle. Pendant ce temps, Cain retrouve le chemin du bloc et prend conscience qu’il a encore des difficultés avec sa main. Devon, qui a découvert que Leela était elle-aussi inscrite à la même agence matrimoniale, propose à Rose de participer à un essai clinique de thérapie génique pour guérir de la drépanocytose. Toute l’équipe fait ses adieux à Mina qui, très émue, demande à Nic de veiller sur AJ pour elle.