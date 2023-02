The Resident - S04 E11 - Nuit d'orage

Chastain est frappé de plein fouet par une violente tornade. Devon et Leela se retrouvent coincés dans un laboratoire isolé avec un blessé grave. Nic et Conrad font ce qu'ils peuvent pour sauver Piper, une ambulancière, prise au piège sous des débris. Pendant ce temps, Billie devient la nouvelle résidente du docteur Cain. Ensemble, ils rendent visite à Rose et Billie ne tarde pas à soupçonner une romance entre eux. AJ, qui vit très mal le départ de Mina, se voit proposer une opération particulièrement délicate par le docteur Bell. Avec l'aide de Jake, ils vont tous les trois tenter de sauver une fillette atteinte d'importantes tumeurs.