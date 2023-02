The Resident - S04 E12 - Un seul espoir

Nic et Conrad ont prévu de passer une journée de pure détente avant l’arrivée du bébé, en vain. En effet, ils font un détour pour passer voir un patient chez lui, mal en point. Ils doivent l’amener à Chastain et s’occuper de lui une bonne partie de la journée. Le docteur Devi s’accroche avec le docteur Austin : celui-ci ne fait preuve d’aucune patience avec elle. Mina lui manque et l’état de sa mère s’est aggravé. Heureusement, celle-ci va pouvoir bénéficier d’une thérapie ciblée et le docteur Bell, à la demande de Kit Voss, propose au docteur Devi de l’assister dans son bloc. Pendant ce temps, Rose commence sa thérapie génique mais son état se dégrade rapidement. Elle est victime d'un choc septique et ses reins sont touchés. Le docteur Cain réussit à la convaincre de faire des dialyses en lui promettant de ne pas la laisser souffrir inutilement. Chastain décide d’investir dans la société Bio South dans l’espoir de mettre au point le traitement de la drépanocytose et de générer des bénéfices qui pourront rééquilibrer le budget de l’hôpital.