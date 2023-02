The Resident - S04 E13 - Si bien ensemble

Le jour de sa baby shower, Nic remarque que Billie reçoit toute une série de messages étranges provenant tous d'un mystérieux expéditeur. Son amie accepte alors de lui en dire plus sur le douloureux secret de son passé. A Chastain, les urgences sont prises d'assaut par les victimes d'un incendie d'immeuble. Leela s'occupe du gardien, très apprécié de ses locataires et craint, elle aussi, de s'attacher un peu trop à lui. Devon voit d'un mauvais œil la relation entre Cain et Rose, sa patiente atteinte de drépanocytose. Quant à Austin, il s'inquiète de savoir si la thérapie ciblée de sa mère a été efficace ou non. Jake et le docteur Bell sont toujours au chevet de la petite Sammie, qui semble souffrir d'inquiétantes complications et refuse totalement de s'alimenter...