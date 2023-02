The Resident - S04 E14 - La plus belle merveille du monde

Alors que tout allait bien, l'état de santé de la mère d’AJ se dégrade : ses jambes ne la portent plus. Elle souffre d'une fracture de la colonne vertébrale qu’il faut opérer de toute urgence. AJ souhaite la faire transférer, mais il est trop tard : Kit et Billie passent à l’action. Il tente de joindre Cain, sans succès, mais celui-ci finit par se présenter au bloc. Ils font la paix et Cain lui annonce qu’il va peut-être quitter Chastain. Nic accouche d’une petite fille, Giorgiana Grace, et toute l’équipe s’en réjouit. Devon s’occupe d’une jeune femme qui a besoin d’une transplantation hépatique. Or un autre patient, un musicien atteint de cirrhose que Jake connaît, a lui aussi besoin d’une greffe. Ils vont tenter une opération domino...