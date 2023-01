The Resident - S04 E07 - La blessure cachée

Conrad doit partir secourir son ancien chef de corps, suite à un accident d'escalade. Nic s'étonne de ne jamais avoir entendu parler de lui et comprend vite que Conrad lui cache des choses : une culpabilité liée à un mystérieux événement survenu au front. Devon pousse une patiente à se faire opérer malgré ses réticences et regrette aussitôt son choix lorsque de graves complications surviennent au bloc. Mina, elle, pratique l'intervention la plus ambitieuse de sa carrière, mais Austin doit l'abandonner en pleine opération pour aller s'occuper d'une urgence, la laissant seule aux commandes. De son côté, Bell tente de se rapprocher de son ancien beau-fils par l'intermédiaire de son mari.