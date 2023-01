The Resident - S04 E08 - La relève

Nic reprend enfin le travail à Chastain et Billie repart donc à Charleston. Mais l’agresseur est transporté à l’hôpital et elle décide de rester pour garder un œil sur son amie. Nic comprend qu’elle doit tout faire pour tourner la page après avoir écouté Billie lui parler du viol qu'elle a subi à treize ans. Pendant ce temps, Conrad et Devon traitent une jeune mariée, fan de films d’horreur, qui se croit atteinte de la maladie d’Huntington. Une nouvelle interne en chirurgie arrive à Chastain. Cain vient pour sa première séance de kinésithérapie qui ne se passe pas très bien. Sa rééducation va être longue et Kit le prévient qu’elle va devoir lui trouver un remplaçant. Elle commence déjà par proposer à Billie de reprendre son poste de résidente pour une période d’essai. Mina est sous le coup d’une enquête du Conseil de l’ordre. Elle sait que c’est Cain qui est derrière ça et Austin se rend chez lui pour lui dire de faire marche arrière. Malheureusement, le train est lancé et rien ne peut plus l’arrêter.