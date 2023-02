The Resident - S05 E01 - Super Papa

Les urgences de Chastain se font pirater par des hackers et Kit se demande s’il faut payer la rançon ou non. Le raptor délaisse les autres patients au profit d’une des personnes hospitalisées d’urgence pendant l’attaque car il la connaît personnellement. Pendant ce temps, Conrad aménage plus de temps pour s’occuper de sa fille. Devon et Leela parlent de l’avenir de leur relation.