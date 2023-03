The Resident - S05 E07 - Nos choix de vie

Un nouveau groupe d'internes, dont fait partie Trevor, le fils de Billie, commence son premier jour à Chastain avec Devon. Kit et Bell essaient de convaincre Conrad de revenir à Chastain et la mère de AJ se retrouve de nouveau aux urgences. Pendant ce temps, Leela et Padma gèrent la visite inattendue de leurs parents.