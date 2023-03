The Resident - S05 E09 - Soignants sous pression

Conrad sollicite Trevor dans le but de s'occuper d'un patient pour qui la chance semble avoir tourné. Leela a du mal à assumer l’entière responsabilité de la vie de sa patiente indécise et AJ continue à chercher un traitement pour sa mère. Pendant ce temps, Devon et Kit font des pieds et des mains pour gérer toutes les missions qui leur incombent.