The Resident - S05 E12 - Seule contre tous

Une enfant perdue est amenée aux urgences, avec des signes de maltraitance. Conrad et Cade tentent de comprendre ce qui lui est arrivé. Lors d’une sortie shopping, Devon et Leela rencontrent une femme qui a du mal à respirer et lorsqu’elle arrive à l’hôpital, Devon fait en sorte qu’elle se sente à l’aise avec le personnel. Pendant ce temps, Bell vise un siège vacant au conseil de l’ordre des médecins et Billie décide qu’il est temps d’affronter son passé.