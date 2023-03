The Resident - S05 E14 - Saut dans le vide

Lorsque des éléments du passé de Billie commencent à faire surface, elle fait l'objet de murmures et de regards dans l'hôpital. L'équipe s'efforce de trouver la meilleure façon de la soutenir. Avec la pénurie d'infirmières qui bat son plein, un simple nettoyage se transforme en un désastre complet qui requiert la participation de tous. Pendant ce temps, Trevor découvre un secret choquant et Padma a une proposition à faire à Leela.