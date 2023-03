The Resident - S05 E20 - À la croisée des chemins

Conrad et Cade s’occupent d’une patiente qui les aide à comprendre comment fonctionne la fraude aux ordonnances. Pendant ce temps Leela s’épuise au travail pour éviter de parler avec Devon. Elle finit par commettre des erreurs avec ses patients. Le Raptor et Padma, eux, essaient de trouver un terrain d’entente pour aller de l’avant et Kit et Bell prennent une grande décision pour leur avenir.