The Resident - S05 E21 - Le risque existe

Quand un des médecins est pris pour cible par un tireur devant l'hôpital, les urgences sont placées sous confinement et l'équipe se bat pour sauver leur collègue. Devon et le Raptor s'occupent d'un patient inéligible à une greffe des poumons à cause de son statut vaccinal, tandis que Leela essaie de composer au mieux avec sa récente rupture et que le père de Cade débarque à Chastain.