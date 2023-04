The Resident - S05 E23 - Sous la lumière des néons

Conrad s'interroge sur son avenir tandis qu'une conversation très précise qu'il a eue autrefois avec Nic ne cesse de lui revenir à l'esprit. Pendant ce temps, Devon se voit offrir un poste très alléchant à Baltimore et Ian doit faire face à un terrible diagnostic, qui l'oblige à s'en remettre totalement aux médecins de Chastain. Kit et Bell organisent une soirée pour fêter leurs fiançailles et Padma reçoit une nouvelle très attendue.