The Royals

Séries & Fictions ・ Bientôt sur MYTF1

Vivez au coeur d'une famille royale britannique fictive établie à Londres. Alors que le prince Liam et la princesse Eleanor, des jumeaux coulent de beaux jours dans l'opulence et des traditions royales, en raison de leur statut, leur frère aîné, le prince Robert, meurt dans un accident d’avion. Liam devient alors le prochain héritier au trône. Mais ce statut à responsabilités est plus contraignant qu’il ne l’imaginait, d’autant plus qu’il semble plus préoccupé par les choses de l’amour que par les obligations royales. De son côté, la reine Helena (Elizabeth Hurley ), une femme manipulatrice est prête à tout prendre le contrôle du trône même si cela implique de devoir trahir son mari, le roi Simon.